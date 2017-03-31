В Самаре 70-летнюю женщину подозревают в убийстве сына

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. В дежурную часть Отдела полиции № 23 УМВД России по г. Тольятти обратился местный житель, заявивший, что в соседней квартире дома на ул. Шлюзовой обнаружено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли строительные инструменты со следами вещества бурого цвета, опросили жильцов соседних квартир.

Согласно предварительной версии полицейских, потерпевший распивал спиртные напитки со своей 70-летней матерью. Между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, которая затем переросла в драку. По данным стражей правопорядка, в ходе конфликта подозреваемая схватила строительный инструмент и ударила мужчину по голове, от причиненных телесных повреждений он скончался.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Ранее пенсионерка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Ведется следствие.