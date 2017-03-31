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10:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Банду, занимавшуюся поставками осетров в Москву и регионы РФ, будут судить в Хабаровске

В состав преступной группы были вовлечены жители города краевой столицы, а также Николаевского и Ульчского районов.

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Краевым следственным управлением завершено расследование четырех уголовных дел в отношении участников организованной группы, совершившей на территории Хабаровского края ряд преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка частей особо ценных водных биологических ресурсов), сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следствием установлено, что действовавшая в период с 2014 по 2016 годы организованная группа, осуществляла преступную деятельность, направленную на незаконное приобретение на территории Николаевского и Ульчского районов, последующее хранение, перевозку и продажу рыбы осетровых видов в иные регионы Российской Федерации.

Во исполнение задуманного в состав преступной группы её организатором были вовлечены как жители города Хабаровска, так и местные жители населённых пунктов Николаевского и Ульчского районов, каждому из которых была отведена соответствующая роль в совершении преступлений в интересах всех участников организованной группы.

В результате совместной работы с оперативными подразделениями УФСБ России по Хабаровскому краю и УЭБиПК УМВД России по Хабаровскому краю следствием выявлено четыре эпизода преступной деятельности организованной группы, из оборота изъято около 8 тонн особо ценных водных биологических ресурсов.

Особое значение для установления всех обстоятельств создания преступной группы и обстоятельств совершённых ею преступлений сыграла роль одного из наиболее активных участников организованной группы, задержанного после совершения трёх эпизодов преступной деятельности. Под тяжестью собранных следствием доказательств обвиняемый полностью признал вину в совершённом им преступлении, а также изъявил желание принять участие в проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и заключить с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому сотрудничеству удалось выявить и пресечь ещё один эпизод преступной деятельности организованной группы.

В результате вмешательства сотрудников правоохранительных органов 19 апреля 2016 года в Москве в ходе оперативно-следственных мероприятий пресечены незаконные перевозки и приобретение частей рыб осетровых видов, отправленных участниками организованной группы из Хабаровска для последующего сбыта, изъято более полутора тонн запрещённых в обороте особо ценных водных биоресурсов.

Грамотно спланированная и организованная следственно-оперативная работа позволила окончательно пресечь продолжительную противоправную деятельность преступной группы, наряду с её организатором перед судом предстанут ещё 10 фигурантов уголовного дела.

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