Уральского рецидивиста «Паровоза» будут судить за убийство собутыльников

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области сообщал, что 26 декабря в поселке Монетный, расположенном около города Березовский, 46-летний трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист, известный в криминальных кругах по кличке «Паровоз», поругался со своими четырьмя собутыльниками и убил их. По данным Горелых, жертвами «Паровоза» стали две женщины и двое мужчин в возрасте от 44 до 67 лет.

Глава пресс-службы пояснял, что преступник сбросил тела в подпол, после чего поджег частный дом, в котором все произошло, и скрылся. Позже его задержали, было возбуждено уголовное дело по статьям «убийство четырех лиц» и «умышленное уничтожение чужого имущества».

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — уточняет ведомство.