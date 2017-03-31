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09:23 (мск), источник: РИА Новости

Уральского рецидивиста «Паровоза» будут судить за убийство собутыльников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Уральский рецидивист, известный по кличке «Паровоз», пойдет под суд по обвинению в убийстве четырех собутыльников, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.

Источник: РИА Новости

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области сообщал, что 26 декабря в поселке Монетный, расположенном около города Березовский, 46-летний трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист, известный в криминальных кругах по кличке «Паровоз», поругался со своими четырьмя собутыльниками и убил их. По данным Горелых, жертвами «Паровоза» стали две женщины и двое мужчин в возрасте от 44 до 67 лет.

Глава пресс-службы пояснял, что преступник сбросил тела в подпол, после чего поджег частный дом, в котором все произошло, и скрылся. Позже его задержали, было возбуждено уголовное дело по статьям «убийство четырех лиц» и «умышленное уничтожение чужого имущества».

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — уточняет ведомство.

По данным прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он вменяем.

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