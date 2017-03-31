Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Преступники хотели похитить тело основателя компании Ferrari
Пять звезд, которые были изгоями в школе
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: в РФ воссоздали разбившийся Ту-154 и узнали причину трагедии
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
9В тени стены
10Европейские деревья года
09:20 (мск), источник: Новости Воронежа

Поздно вечером полыхал гараж в Советском районе Воронежа

С огнем боролись два пожарных отделения.

Источник: Новости Воронежа

Вечером в четверг, 30 марта, в Воронеже на улице Магнитогорской загорелся гараж. Сообщение о ЧП в МЧС поступило в 18:13. На место выехали сразу два пожарных отделения. Они побороли пламя в 18:41.

«В результате пожара огонь повредил обшивку потолка гаража на площади 12 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

К счастью, на пожаре никто из людей не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Поздно вечером полыхал гараж в Советском районе Воронежа
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
Флинн готов дать показания по делу о России в обмен на иммунитет
Расмуссен: Крым может быть признан «свободным образованием»
СМИ сообщили о начале прокурорской проверки РЖД
Госдума исключит аббревиатуры из списка необычных детских имен
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Сборная России попала в дивизион В футбольной Лиги наций Лига наций заменит собой большую часть товарищеских матчей, в ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь