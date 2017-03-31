Поздно вечером полыхал гараж в Советском районе Воронежа

Вечером в четверг, 30 марта, в Воронеже на улице Магнитогорской загорелся гараж. Сообщение о ЧП в МЧС поступило в 18:13. На место выехали сразу два пожарных отделения. Они побороли пламя в 18:41.

«В результате пожара огонь повредил обшивку потолка гаража на площади 12 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

К счастью, на пожаре никто из людей не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить.