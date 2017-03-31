Более двухсот взрывов произошло на реках Приморья

В течение нескольких последних дней специалисты Приморской поисково-спасательной службы края вели подрыв льда на реке Арсеньевка в Яковлевском районе. Эти работы необходимы для предотвращения ледовых заторов, сообщает ИА «Дейта».

Арсеньевка стала первой рекой в Приморье, куда этой весной прибыли взрывники для подрыва ледяного покрова. Взрывы проводились вблизи сел Бельцово и Яковлевка.

«Было произведено более двухсот взрывов. Эти работы необходимы для предотвращения ледовых заторов, которые могут привести к разрушению транспортной инфраструктуры», — сообщил заместитель директора КУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юрий Паньков.

Спасатели напоминают, что в 2002 году именно возле села Бельцово весенним половодьем смыло мост.

По информации Юрия Панькова, всего в Приморье 11 ледовоопасных мест, то есть таких мест, где ледовые заторы могут угрожать подтоплением населенных пунктов.

«Сейчас краевые спасатели перемещаются в Красноармейский район, где будут проводить взрывные работы на реке Большая Уссурка. Также саперная группа будет работать на реках Спасского и Дальнереченского районов», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, в рамках подготовки к паводкоопасному периоду в Приморье отремонтированы и построены новые гидротехнические сооружения, расчищены русла рек, выполнены берегоукрепительные работы. При проведении аварийно-спасательных работ в период половодья задействуют почти 11 тысяч человек и более 2,3 тысяч единиц спецтехники.

Анна Иваницына.