Под Миассом автомобиль врезался в шлагбаум, водитель серьезно пострадал

Авария произошла утром 30 марта. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» инспектор отдела ГИБДД по Миассу Дарья Лунева, водитель автомобиля ВАЗ-21120 не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы дороги и врезался в шлагбаум.

Все обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.