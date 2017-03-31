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09:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Под Миассом автомобиль врезался в шлагбаум, водитель серьезно пострадал

Под Миассом (Челябинская область) во время снегопада автомобиль врезался в шлагбаум. Серьезно пострадал сам водитель — его доставили в больницу.

Авария произошла утром 30 марта. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» инспектор отдела ГИБДД по Миассу Дарья Лунева, водитель автомобиля ВАЗ-21120 не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы дороги и врезался в шлагбаум.

Все обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

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