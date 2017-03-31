Экс-мэра Миасса Ардабьевского, обвиняемого в заказных убийствах, оставили под стражей до августа

Мера пресечения подсудимому продлена на четыре месяца — до первого августа 2017 года. В настоящее время уголовное дело в отношении Ардабьевского и остальных фигурантов рассматривается судом присяжных. Следующее заседание назначено на 11 апреля.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Виктор Ардабьевский был задержан 30 сентября 2013 года в собственном автомобиле. В этот же день сити-менеджера этапировали в Москву. По версии следствия, Ардабьевский был одним из членов криминальной преступной группировки «Турбазовские» и имел отношение к расправе над гендиректором ЗАО «Трек» Андреем Падучиным в 2005 году и директором ООО «Надежда» Павлом Сидоровым 2008 году.

Чиновнику предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела в отношении «турбазовских», которые с 1999 по 2011 годы совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории города Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. Уже несколько раз дело возвращалось в прокуратуру на доработку. В настоящее время Ардабьевский находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

Вместе с Ардабьевским будут судить его предполагаемых соучастников — главу банды «турбазовских» Дмитрия Леснякова, Дмитрия Задкова, Идрака Абилова, Валерия Бабаева, Александра Лебедева, Дмитрия Митюкляева, Сергея Фреера и Ралифа Фаизова.