Против челябинского ресторана, где отравились юные хоккеисты, возбуждено четыре дела

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области после проведенной проверки были выявлены нарушения требований технического регламента и санитарных правил работниками ресторана. В адрес руководителей выданы предписания о дополнительных противоэпидемических мероприятиях.

Напомним, 26 юных хоккеистов, прибывших в Челябинск на турнир среди детских команд, заразились острой кишечной инфекцией. 11-летний ребенок и один взрослый были госпитализированы в инфекционное отделение. Среди заболевших нет ни одного челябинца. По данному факту проводят проверку региональное управление Роспотребнадзора и следственное управление СК РФ области.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в горздраве, в настоящее время юные хоккеисты чувствуют себя хорошо, некоторые из них уже вернулись домой. Мальчика, который был госпитализирован, из больницы забрал отец. Его состояние существенно улучшилось.