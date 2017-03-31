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09:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Против челябинского ресторана, где отравились юные хоккеисты, возбуждено четыре дела

В Челябинске возбуждены 4 дела об административных правонарушениях против ресторана, где питались юные хоккеисты, заразившиеся острой кишечной инфекцией.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области после проведенной проверки были выявлены нарушения требований технического регламента и санитарных правил работниками ресторана. В адрес руководителей выданы предписания о дополнительных противоэпидемических мероприятиях.

Напомним, 26 юных хоккеистов, прибывших в Челябинск на турнир среди детских команд, заразились острой кишечной инфекцией. 11-летний ребенок и один взрослый были госпитализированы в инфекционное отделение. Среди заболевших нет ни одного челябинца. По данному факту проводят проверку региональное управление Роспотребнадзора и следственное управление СК РФ области.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в горздраве, в настоящее время юные хоккеисты чувствуют себя хорошо, некоторые из них уже вернулись домой. Мальчика, который был госпитализирован, из больницы забрал отец. Его состояние существенно улучшилось.

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области продолжается эпидемиологическое расследование по данному случаю. Как сообщает пресс-служба ведомства, с целью установления причин заболеваемости специалистами проводятся исследование проб пищи, смывов, биоматериала от работников ресторана и детей.

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