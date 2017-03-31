Три иномарки сгорели в Волгоградской области из-за замыкания электропроводки
Три автомобиля сгорели в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Три автомобиля сгорели в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на
В Иловле 30 марта в 7:54 утра загорелась «Ауди-80» 1992-го года выпуска. Второй пожар произошел в Новониколаевске в 17:16. Здесь на улице Народная горел «Опель» 1995 года выпуска. Третий пожар случился в Котово, воспламенилась «Ауди А-6» 1999 года.
По данным экспертов все три пожара произошли