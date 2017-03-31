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10:39 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Три иномарки сгорели в Волгоградской области из-за замыкания электропроводки

Три автомобиля сгорели в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Иловле 30 марта в 7:54 утра загорелась «Ауди-80» 1992-го года выпуска. Второй пожар произошел в Новониколаевске в 17:16. Здесь на улице Народная горел «Опель» 1995 года выпуска. Третий пожар случился в Котово, воспламенилась «Ауди А-6» 1999 года.

По данным экспертов все три пожара произошли из-за замыкания в электропроводке. Пострадавших в пожарах нет.

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