Три иномарки сгорели в Волгоградской области из-за замыкания электропроводки

В Иловле 30 марта в 7:54 утра загорелась «Ауди-80» 1992-го года выпуска. Второй пожар произошел в Новониколаевске в 17:16. Здесь на улице Народная горел «Опель» 1995 года выпуска. Третий пожар случился в Котово, воспламенилась «Ауди А-6» 1999 года.

По данным экспертов все три пожара произошли из-за замыкания в электропроводке. Пострадавших в пожарах нет.