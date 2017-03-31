В Самаре преподавателя вуза задержали за взятку

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года заведующая учебной частью одного из самарских вузов была задержана по подозрению в незаконном получении денежных средств от студента в размере 20 000 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОП № 5 Управления МВД России по г. Самаре задокументировали очередной факт противоправной деятельности жительницы Самары.

По версии сотрудников органов внутренних дел, 18 января текущего года подозреваемая получила незаконное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей от студентки вуза за сдачу зачета без фактической проверки знаний, после чего внесла в ее зачетную книжку заведомо ложные сведения и личную подпись.

В настоящее время по данному факту СУ СК России по Самарской области возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.