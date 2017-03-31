Автомобилист из Сызрани расстался с авто из-за долгов

Житель г. Сызрани взял в кредитной организации ссуду в размере 1,8 миллиона рублей под залог автомобиля. Однако погасить долг мужчина не сумел. В связи с этим банк обратился в суд, который постановил передать заложенный автомобиль взыскателю.

В отделе судебных приставов № 1 г. Сызрани было возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиль марки «Audi Q7». В рамках исполнительного производства должностными лицами УФССП России по Самарской области был составлен акт описи и ареста автомобиля, принадлежащего должнику. Транспорт был передан взыскателю.