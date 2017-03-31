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10:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пять фигурантов дела «ТФБ Финанс» останутся за решеткой до 2 июля 2017 года

(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани накануне продлил арест пяти фигурантов дела о ООО «ИК ТФБ Финанс».

Источник: ИА Татар-информ

Следствие в отношении всех обвиняемых ходатайствовало об одном — продлить срок содержания под стражей еще на 3 месяца. «В настоящее время завершить предварительное следствие не представляется возможным, поскольку необходимо провести большой объем следственных действий», — объяснила следователь.

Адвокаты всех участников дела, обвиняемых в мошенничестве, сошлись в том, что за все время, которое их подзащитные находятся под стражей, им лишь предъявили обвинение и провели с каждым единственный допрос. В надежде повлиять на окончательное решение суда об изменении меры пресечения защита ходатайствовала о приобщении к делу решения Вахитовского суда в отношении клиентов «ТФБ Финанс», согласно которому они должны быть признаны вкладчиками Татфондбанка. По словам адвокатов, в этих решениях ни разу не упоминаются имена их подзащитных, а указывается лишь то, что операционисты банка неверно донесли информацию до вкладчиков ПАО «Татфондбанк».

Сами обвиняемые в своих выступлениях неоднократно отмечали, что финансовые операции по привлечению средств для дальнейшего инвестирования являются абсолютно законными. Более того, руководитель управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Рустам Тимербаев сообщил, что в период работы «ТФБ Финанс» проходила проверка ЦБ, которая не обнаружила никаких нарушений в работе финансовой организации.

«Еще раз хочу отметить, что на момент введения продуктовой линейки в 2013 году Центральный банк Российской Федерации проводил две проверки всей агентской деятельности. Это был третий квартал 2014 года и 2−3 квартал 2016 года. Последняя проверка была совершена в июле 2016 года. По итогам обеих проверок никаких нарушений либо замечаний в рамках агентской деятельности данных продуктов не было», — сообщил суду Тимербаев.

Адвокаты начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг ТФБ и «ТФБ Финанс» Илнара Абдулманова обратили внимание и на стенограмму очной ставки с гендиректором «ТФБ Финанс» Тимуром Вальшином. По словам защиты, в решении Советского суда от 9 февраля отмечалось, что причастность Абдулманова подтверждается показаниями Вальшина, который сообщил следствию, что стратегия «Доходные инвестиции» согласовывалась с Абдулмановым. Однако в процессе очной ставки выяснилось, что согласование несло консультационный, а не юридический характер.

Несмотря на доводы защиты, суд продлил арест бывшему зампредправления Татфондбанка Сергею Мещанову, руководителю управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Рустаму Тимербаеву, зампредправления ТФБ Вадиму Мерзлякову, начальнику управления активных операций на рынке ценных бумаг ТФБ и «ТФБ Финанс» Илнару Абдульманову и гендиректору «ТФБ Финанс» Тимуру Вальшину еще на 3 месяца до 2 июля 2017 года.

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