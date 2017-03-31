На Кубани бывший полицейский подозревается в сожжении вещдоков

Преступление было совершено в декабре 2016 года. По версии следствия, старший оперуполномоченный группы по противодействию коррупции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте согласился за 1,5 миллиона рублей незаконно изменить меру пресечения в отношении обвиняемого по уголовному делу.

Находясь в служебном кабинете и воспользовавшись отсутствием следователя, он похитил с его стола том уголовного дела, который потом сжег.