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10:59 (мск), источник: Югополис

На Кубани бывший полицейский подозревается в сожжении вещдоков

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника транспортной полиции по подозрению в совершении хищения материалов уголовного дела.

Преступление было совершено в декабре 2016 года. По версии следствия, старший оперуполномоченный группы по противодействию коррупции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте согласился за 1,5 миллиона рублей незаконно изменить меру пресечения в отношении обвиняемого по уголовному делу.

Находясь в служебном кабинете и воспользовавшись отсутствием следователя, он похитил с его стола том уголовного дела, который потом сжег.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом, проводятся допросы свидетелей, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

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