Мать двоих детей, пропавшая в Ишиме в новогоднюю ночь, найдена мертвой в Омске

В Омске найден труп 39-летней жительницы Тюменской области Инны Ивановой, пропавшей в Ишиме в новогоднюю ночь.

Утром 31 декабря 2016 года она вышла из квартиры своей сестры, проживающей на улице Садовая и с тех пор ее никто не видел. Судя по ориентировкам, разосланным сотрудниками УМВД по Тюменской области, в момент исчезновения Иванова была одета в темно-зеленый пуховик и фиолетовую шапку, а также черные лосины.

Незадолго до исчезновения женщина жаловалась на частые головокружения и на то, что ей кажется, что за ней кто-то следит, однако никакой информации о серьезных заболеваниях у ее родственников не было. Дома у пропавшей остались двое детей и муж, причем младшему ребенку на момент исчезновения матери было всего четыре года.

Пропавшую жительницу Ишима активно искали родственники, полицейские и волонтеры. Ее фотографии активно постили в социальных сетях, а об исчезновении активно писала пресса, но выйти на след женщины никому не удалось.

Как стало известно порталу Om1.ru, тело Ивановой было обнаружено в Омске вчера, 30 марта 2017 года, на обочине проезжей части на улице Рокоссовского, на дороге, ведущей в СНТ «Бодрость». Никаких признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, но истинные причины будут установлены лишь по окончании экспертизы. При себе у Ивановой было удостоверение личности, благодаря которому ее удалось оперативно опознать.

Как пропавшая попала в Омск — пока не известно. Где она пряталась в течение трех месяцев и не являлась ли жертвой похищения — сейчас выясняется.