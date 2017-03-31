Госавтоинспекция Казани разыскивает свидетелей наезда на 12-летнюю девочку на ул. Копылова

В 15.45 напротив дома № 18 по ул. Копылова водитель автомобиля наехал на 12-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей правой стопы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам (843) 5−333−848, 5−333−851.