Госавтоинспекция Казани разыскивает свидетелей наезда на 12-летнюю девочку на ул. Копылова
(Город Казань KZN.RU, 31 марта). Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей
(Город Казань KZN.RU, 31 марта). Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей
В 15.45 напротив дома № 18 по ул. Копылова водитель автомобиля наехал на 12-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей правой стопы.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам (843) 5−333−848, 5−333−851.
За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 277 ДТП, из них 5 происшествий с пострадавшими — наезд на пешехода, 2 столкновения автотранспорта, наезд на стоящий автомобиль и падение пассажира в салоне автобуса. В результате 5 участников ДТП —