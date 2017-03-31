В Тольятти голый мужчина сорвался с балкона 4 этажа

Как сообщают очевидцы в группе «Происшествия Тольятти», голый мужчина перелез через балкон четвертого этажа в 5:30. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались затащить тольяттинца обратно, однако он начал активно сопротивляться. В результате примерно в 6:15 мужчина сорвался вниз. К счастью, «летун» остался жив, его госпитализировали в больницу. Причины такого странного поступка тольяттинца выясняются.