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10:48 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти голый мужчина сорвался с балкона 4 этажа

Инцидент произошел сегодня, 31 марта, в Тольятти на улице 50 лет Октября.

Как сообщают очевидцы в группе «Происшествия Тольятти», голый мужчина перелез через балкон четвертого этажа в 5:30. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались затащить тольяттинца обратно, однако он начал активно сопротивляться. В результате примерно в 6:15 мужчина сорвался вниз. К счастью, «летун» остался жив, его госпитализировали в больницу. Причины такого странного поступка тольяттинца выясняются.

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