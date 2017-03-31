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11:48 (мск), источник: Newtimes.kz

Акимат Астаны предупреждает о летающей облицовке

Жителей Астаны просят быть предельно внимательными и осторожными во избежание несчастных случаев, связанных с падением облицовочного материала жилых домов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Источник: Newtimes.kz

По данным синоптиков, в пятницу в столице ожидается ветер юго-западный, порывы до 15−20 метров в секунду.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями просим вас быть предельно внимательными и осторожными во избежание несчастных случаев, связанных с падением облицовочного материала жилых домов», ― отметили в акимате Астаны.

Всем КСК города рекомендовано провести обследование состояния фасадов и при необходимости своевременно уведомлять жителей.

«Если вы зафиксировали факт возможного падения керамогранита, алюкобонда, парапета и т.д., просим обязательно информировать свою обслуживающую организацию или отделы жизнеобеспечения районов: района “Алматы”: 36−34−07, 8−702−444−52−99, района “Сарыарка”: 55−66−06, 8−778−781−49−89, района “Есиль”: 57−45−59, 8−701−999−55−52», ― говорится в сообщении.

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