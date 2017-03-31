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09:43 (мск), источник: Sputnik.by

Второй срок экс-председателя Дзержинского района: теперь на 20 лет

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Бывший председатель Дзержинского райисполкома 67-летний Владимир Ткачев не первый раз попадает под следствие и получает наказание в виде лишения свободы.

Источник: Reuters

Как сообщили в минском областном суде, 30 марта 2017 года Ткачев за убийство своей бывшей жены был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Семь статей Уголовного кодекса

Первое уголовное дел в отношении данного лица было возбуждено в 2002 году, и в марте 2004 он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса. В частности, он обвинялся в краже в результате злоупотребления служебным положением, злоупотреблении властью и служебными полномочиями, особо злостном хулиганстве, угрозе убийством.

Согласно материалам уголовного дела, на «Дожинках» в 2000 году он забрал себе телевизор отечественного производства, который предназначался передовику, незаконно приватизировал дорогостоящий дом, за счет государства ремонтировал свои автомобили.

Побег в Россию

Данное уголовное дело в отношении Ткачева расследовала прокуратура Минской области, не смотря на предъявленное обвинение по семи статьям Уголовного кодекса, он под стражу не был взят ни на стадии предварительного расследования. Ни на стадии судебного разбирательства. И накануне оглашения приговора сбежал из страны. Через месяц его задержали во Владимирской области РФ, в марте 2014 экстрадировали в Минск, где и был ему оглашен приговор в виде пяти лет лишения свободы. Суд запретил ему занимать определенные должности на срок в пять лет лет и назначил частичную конфискацию имущества.

Кровавая расправа в Фаниполе

В августе 2016 года Ткачева задержали «по горячим следам» поле совершенного им убийства с особой жестокостью бывшей жены. Женщина была убита в торговом центре в Фаниполе, на теле погибшей были обнаружены многочисленные ножевые ранения. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый приехал на встречу к экс-супруге якобы передать деньги. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес ей ранения складным ножом.

Ткачеву были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса по ст. 154 (истязание), ч. 2 ст. 377 (хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст. 186 (угроза убийством), п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), уточнили в суде. Суд по его ходатайству проходил за закрытыми дверями. Приговор в виде 20 лет лишения свободы не окончательный он может быть обжалован в течение десяти дней.

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