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10:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде ищут очевидцев ДТП, в котором водитель насмерть сбил женщину

Полиция просит откликнуться волгоградцев, ставших очевидцами смертельного ДТП, произошедшего в Красноармейском районе города в четверг, 30 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, около 19:30 неизвестный водитель, управляя неустановленным авто, ехал по улице 40 лет ВЛКСМ со стороны улицы Мачтозаводской в сторону рабочего поселка Светлый Яр. На пересечении улиц 40 лет ВЛКСМ и Моцарта он сбил 56-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Госавтоинспекция просит очевидцев, а также водителей, у которых имеется запись этой аварии с видеорегистраторов, обратиться по телефону: 93−21−31, 02.

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