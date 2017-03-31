В Волгограде ищут очевидцев ДТП, в котором водитель насмерть сбил женщину
Полиция просит откликнуться волгоградцев, ставших очевидцами смертельного ДТП, произошедшего в Красноармейском районе города в четверг, 30 марта.
Полиция просит откликнуться волгоградцев, ставших очевидцами смертельного ДТП, произошедшего в Красноармейском районе города в четверг, 30 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Госавтоинспекция просит очевидцев, а также водителей, у которых имеется запись этой аварии с видеорегистраторов, обратиться по телефону: 93−21−31, 02.