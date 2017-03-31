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11:18 (мск), источник: Om1.ru

Торговый представитель из Омска попал в массовое ДТП на мосту в Астрахани

Аварию в регионе, где всего несколько месяцев назад служил новый начальник омского УМВД Коломиец, спровоцировал поломавшийся светофор.

Накануне, 30 марта, в Астрахани случилось массовое ДТП перед въездом на Варвациевский мост через канал 1 Мая. Как сообщает УМВД по Астраханской области, на перекрёстке не сработал светофорный объект. В результате столкнулись сразу три автомобиля: Renault, Hyundai и Kia. Одной из иномарок управлял торговый представитель из Омска.

От удара машина омича выехала на тротуар моста. На фотографии видно, что у автомобиля с омским номером повреждена передняя часть. Другая иномарка врезалась в металлический столб и обрушила его. Люди не пострадали. Однако два автомобиля, в том числе иномарку омича, пришлось увозить на эвакуаторе.

Сотрудники ГИБДД составили акт о ненадлежащем состоянии уличной дорожной сети. Очевидно, что наказывать за аварию будут того, кто отвечает за обслуживание светофорного объекта.

Напомним, что до назначения в Омскую область начальник омского УМВД Леонид Коломиец служил заместителем начальника УМВД по Астраханской области.

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