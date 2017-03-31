В Краснодаре задержали голого мужчину

Мужчину заметили в 11:00 на улице Карякина и сообщили в полицию. Однако когда на место прибыл наряд ППС, голого нарушителя не обнаружили. Через несколько часов в полицию еще раз поступили сообщения о голом мужчине, в 15:00 его задержали, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Нарушителем оказался 30-летний местный житель. Он вел себя неадекватно, ему вызвали скорую. Предположительно, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.