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11:17 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре задержали голого мужчину

В Краснодаре 30 марта полиция задержала мужчину, который ходил голым по улице.

Мужчину заметили в 11:00 на улице Карякина и сообщили в полицию. Однако когда на место прибыл наряд ППС, голого нарушителя не обнаружили. Через несколько часов в полицию еще раз поступили сообщения о голом мужчине, в 15:00 его задержали, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Нарушителем оказался 30-летний местный житель. Он вел себя неадекватно, ему вызвали скорую. Предположительно, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

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