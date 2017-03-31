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10:38 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Из-за опасности прорыва дамбы на Кубани эвакуированы 27 человек из Дома престарелых

Краснодар, 31 марта, KrasnodarMedia. На северном берегу Крюковского водохранилища в районе села Михайловского на Кубани произошла просадка грунта.

Представители муниципалитета и спасательных служб на месте оценили риски подтопления населенного пункта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Сообщение о произошедшем поступило от оперативного дежурного ЕДДС Северского района 3 марта в 14:35. На месте было установлено, что в районе северной дамбы Крюковского водохранилища произошла просадка грунта длинной порядка 150 метров, глубиной 1,5−2 метра. Администрацией муниципалитета было проведено заседание КЧС, по итогам которого принято решение о введении режима повышенной готовности и спланировано проведение восстановительных работ по укреплению береговой линии.

На месте работает оперативная группа Северского пожарно-спасательного гарнизона.

— Сейчас ситуация не критическая. Был организован сброс воды. Линия уровня воды ниже уровня поверхности дамбы. Сейчас ведутся работы по укреплению дамбы там, где произошло проседание грунта, — доложил губернатору глава Северского района Адам Джарим.

По поручению Вениамина Кондратьева в муниципалитете организовано оповещение жителей, в том числе проведен подворовой обход. На случай чрезвычайной ситуации предусмотрены автобусы для эвакуации населения, жителей села Михайловского готовы принять в пунктах временного размещения в станице Северской, поселке Ильском, селе Львовском. К настоящему моменту в социальные учреждения Горячего Ключа перевезены 27 человек из дома престарелых.

Губернатор поручил держать ситуацию с нарушением конструктива дамбы в Северском районе на контроле и ежечасно докладывать о результатах восстановительных работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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