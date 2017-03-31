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12:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура: Власти Пионерского продали землю у моря по заниженной на 172 млн рублей цене

Власти Пионерского незаконно продали земельные участки недалеко от моря в посёлке Рыбное. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областной прокуратуре.

Источник: Калининград.Ru

Ведомство установило, что в 2009 году администрация Пионерского издала постановление о передаче ООО «МосБалтСтрой» в собственность 56 участков под жилую застройку. Общая площадь территории составляет 114 тысяч квадратных метров. Земля расположена на расстоянии 250−750 метров от Балтийского моря. Разрешённое использование — строительство индивидуальных и блокированных домов.

Впоследствии власти заключили с «МосБалтСтроем» договоры продажи земельных участков. Однако эту территорию нельзя приватизацировать, поскольку она находится в границах регионального и федерального курортов Пионерский и Светлогорск — Отрадное.

Компания заплатила за землю 6,26 миллионов рублей. Однако прокуратура установила, что фактическая рыночная стоимость участков превышает 178 миллионов рублей. Таким образом, областной и федеральный бюджеты недополучили 172 миллиона рублей.

Светлогорский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление. Он требует признать постановление муниципалитета незаконным. Кроме того, глава ведомства просит отменить сделку о продаже участков и забрать право собственности у «МосБалтСтроя».

До рассмотрения дела суд запретил отчуждать землю и регистрировать договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов и других объектов на этой территории.

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