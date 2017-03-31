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11:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жительница Красноярского края утопила в тазу приемную 5-летнюю дочь

Женщина обозлилась на девочку из-за того, что она испачкалась в грязи во время прогулки.

К 12 годам лишения свободы приговорили жительницу Красноярского края за истязания и убийство 5-летней девочки.

Следствием установлено, что в 2012 году безработная женщина стала опекуном двух сестер в возрасте 4 и 5 лет. Отметим, что у неё на тот момент уже были свои дети и внуки.

Приемных дочек женщина воспитывала в строгости. Она систематически причиняла побои 5-летней девочке с физическими и психологическими проблемами. Как установили судебные медики, общее число травм на теле ребенка составило не менее 55.

«В сентябре 2013 года во время прогулки сестры измазались в грязи. Опекун повела их в баню, расположенную на дворовой территории. Женщина обозлилась на старшую девочку и руками наклонила её в таз с замоченным бельем, удерживая в таком положении до наступления смерти», — отметили в пресс-службе следственного комитета по краю.

Кстати, после произошедшего младшую девочку изъяли от опекуна. Свою вину в случившемся женщина категорически отрицала. С её слов, девочка получила телесные повреждения во время ссоры со своей сестрой и самостоятельно утонула в тазу. Однако следствие представило суду неопровержимые доказательства. В итоге подсудимую признали виновной, её приговорили к 12 годам лишения свободы. Также судом ей назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, обязав осужденную не выезжать за пределы муниципального образования Рыбинский район Красноярского края.

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