В Суксуне ищут похитителей денег на строительство стадиона

В ГУ МВД по Пермскому краю «Ъ» сообщили, что уголовное дело возбуждено в феврале следственным отделением межмуниципального отдела МВД «Суксунский» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

По данным «Ъ», контракт на строительство объекта был заключен с ООО «Технология и строительство». Фактически в полном объеме работы по нему выполнены не были. На момент возбуждения уголовного дела ущерб оценивался на сумму не менее 2,5 млн руб.