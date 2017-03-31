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10:49 (мск), источник: Коммерсантъ

В Суксуне ищут похитителей денег на строительство стадиона

В Суксуне расследуется уголовное дело о хищении денежных средств, выделенных на строительство межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса.

В ГУ МВД по Пермскому краю «Ъ» сообщили, что уголовное дело возбуждено в феврале следственным отделением межмуниципального отдела МВД «Суксунский» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

По данным «Ъ», контракт на строительство объекта был заключен с ООО «Технология и строительство». Фактически в полном объеме работы по нему выполнены не были. На момент возбуждения уголовного дела ущерб оценивался на сумму не менее 2,5 млн руб.

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