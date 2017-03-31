Подросток из Уфы заснял свой прыжок с высотной крыши

Подросток из столицы Башкирии прыгнул с крыши многоэтажки.

Уфимские экстремалы не перестают удивлять. Любитель острых ощущений залез на высотное здание и задорно перепрыгнул на крышу соседнего здания. Смельчак пролетел не меньше трех-четырех метров. К счастью, молодой человек не пострадал и приземлился ровно в намеченное место.

Парни подготовились к трюку серьезно — организовали съемку и почистили крышу от снега.

Редакция «Комсомолки» предупреждает, что подобные развлечения смертельно опасны для жизни. Родители, пожалуйста, предупредите детей об опасности игр на высоте.