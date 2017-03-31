Полицейские поймали двух возможных убийц мужчины в уфимском Сипайлово

Уфимские полицейские смогли найти двух главных подозреваемых в загадочном убийстве местного бизнесмена в Сипайлово. Несчастный мужчина истек кровью прямо на глазах испуганных прохожих. Ориентировка на на возможных преступников появилась в Интернете уже на следующий день.

Первые сообщения о поимке злодеев появились в социальных сетях. Позже информацию подтвердил источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

— Обоих подозреваемых удалось задержать. Сейчас с ними работают наши сотрудники, — рассказал один из полицейских, близких к расследованию громкого дела.