Полицейские поймали двух возможных убийц мужчины в уфимском Сипайлово
Мужчин удалось найти за два дня.
Мужчин удалось найти за два дня.
Уфимские полицейские смогли найти двух главных подозреваемых в загадочном убийстве местного бизнесмена в Сипайлово. Несчастный мужчина истек кровью прямо на глазах испуганных прохожих. Ориентировка на на возможных преступников появилась в Интернете уже на следующий день.
Первые сообщения о поимке злодеев появились в социальных сетях. Позже информацию подтвердил источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.
— Обоих подозреваемых удалось задержать. Сейчас с ними работают наши сотрудники, — рассказал один из полицейских, близких к расследованию громкого дела.