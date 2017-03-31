Риелтор пытался продать квартиру умершего пенсионера в Волгограде
Риелтор хотел незаконно продать муниципальную квартиру за 1,2 миллиона рублей, оставшуюся от умершего пенсионера, в Дзержинском районе Волгограда.
Риелтор хотел незаконно продать муниципальную квартиру за 1,2 миллиона рублей, оставшуюся от умершего пенсионера, в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Однако злоумышленникам не удалось продать жилье благодаря бдительным соседям умершего пенсионера, которые знали о том, что квартира находилась в муниципальной собственности и не могла быть реализована. «Увидев потенциальных покупателей, они позвонил в правоохранительные органы», — добавили в ГУ МВД.
В настоящее время риелтор и его приятель задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.