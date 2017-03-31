Риелтор пытался продать квартиру умершего пенсионера в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 62-летний риелтор узнал, что в 2015 году скончался пожилой мужчина, не имевший близких родственников. Он выяснил, что пенсионер жил в неприватизированной однокомнатной квартире. Для того, чтобы завладеть ею риелтор оформил фиктивные документы. Он приватизировал ее и в дальнейшем зарегистрировал на своего 38-летнего неработающего приятеля. После этого они вдвоем попытались продать квартиру за 1,2 миллиона рублей.

Однако злоумышленникам не удалось продать жилье благодаря бдительным соседям умершего пенсионера, которые знали о том, что квартира находилась в муниципальной собственности и не могла быть реализована. «Увидев потенциальных покупателей, они позвонил в правоохранительные органы», — добавили в ГУ МВД.

В настоящее время риелтор и его приятель задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.