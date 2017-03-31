В Кишиневе вандалы изуродовали памятник Штефану Чел Маре
Сегодня, 31 марта, неизвестные молодые люди изуродовали архитектурный ансамбль, входящий в памятник молдавскому господарю Штефану Чел Маре, сообщает Actualtiati.md.
Сегодня, 31 марта, неизвестные молодые люди изуродовали архитектурный ансамбль, входящий в памятник молдавскому господарю Штефану Чел Маре, сообщает Actualtiati.md.
По словам главы столичного агентства общественного транспорта Игоря Гамрецки, подобный акт вандализма, совершается уже не в первый раз.
Стоит отметить, что один такой бетоновый шар весит около 250 килограмм.
Гамрецкий списывает акт вандализма на то, что