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10:49 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе вандалы изуродовали памятник Штефану Чел Маре

Сегодня, 31 марта, неизвестные молодые люди изуродовали архитектурный ансамбль, входящий в памятник молдавскому господарю Штефану Чел Маре, сообщает Actualtiati.md.

По словам главы столичного агентства общественного транспорта Игоря Гамрецки, подобный акт вандализма, совершается уже не в первый раз.

Стоит отметить, что один такой бетоновый шар весит около 250 килограмм.

Гамрецкий списывает акт вандализма на то, что шары-круглые, у них есть слабое место, поэтому они легко могут быть смещены.

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