Водитель грузовика насмерть сбил женщину в Приморье

ГАИ Уссурийска установлено, что женщина перебегала дорогу перед движущимся грузовиком. Водитель применил экстренное торможение, однако от полученных травм пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Как отмечают специалисты, при возникновении опасности водитель не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства и совершил наезд на пешехода, тем самым нарушив ПДД.

Ирина Петрова.