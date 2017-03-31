Водитель грузовика насмерть сбил женщину в Приморье
В районе Уссурийска на трассе
В районе Уссурийска на трассе
ГАИ Уссурийска установлено, что женщина перебегала дорогу перед движущимся грузовиком. Водитель применил экстренное торможение, однако от полученных травм пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
Как отмечают специалисты, при возникновении опасности водитель не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства и совершил наезд на пешехода, тем самым нарушив ПДД.
Ирина Петрова.