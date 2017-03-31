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11:32 (мск), источник: Nakanune.ru

Судебные приставы арестовали целый арсенал оружия у уральского должника

Судебные приставы произвели первый арест оружия на Среднем Урале. Среди арестованного оказались ружья, карабины, винтовки и пистолеты.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, новая принудительная мера направлена на особого рода должников — коллекционеров и охотников. Существует соглашение, по которому судебные приставы-исполнители теперь вправе арестовывать оружие.

Так, у уральского должника, который является заядлым охотником, было арестовано российское гладкоствольное ружье ИЖ-81, одноствольное ружье ИЖ-К, карабин «Вепрь-К», самозарядный карабин «Taurus CT9 G2», карабин со складывающимся прикладом «Сайга-МК-03», самозарядная винтовка Токарева CBT, ППШ-О (пистолет-пулемет конструкции Шпагина) и травматический пистолет «Лидер».

Как отметили в ведомстве, совсем недавно у этого же должника арестовали автомобиль марки Toyota Highlander за задолженность, достигающую 8,5 млн руб. — именно таков материальный ущерб, причиненный им Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. На этот раз действиям судебного пристава-исполнителя при составлении акта о наложении ареста своего имущества мужчина не препятствовал.

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