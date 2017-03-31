Судебные приставы арестовали целый арсенал оружия у уральского должника

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, новая принудительная мера направлена на особого рода должников — коллекционеров и охотников. Существует соглашение, по которому судебные приставы-исполнители теперь вправе арестовывать оружие.

Так, у уральского должника, который является заядлым охотником, было арестовано российское гладкоствольное ружье ИЖ-81, одноствольное ружье ИЖ-К, карабин «Вепрь-К», самозарядный карабин «Taurus CT9 G2», карабин со складывающимся прикладом «Сайга-МК-03», самозарядная винтовка Токарева CBT, ППШ-О (пистолет-пулемет конструкции Шпагина) и травматический пистолет «Лидер».