Судебные приставы арестовали целый арсенал оружия у уральского должника
Судебные приставы произвели первый арест оружия на Среднем Урале. Среди арестованного оказались ружья, карабины, винтовки и пистолеты.
Судебные приставы произвели первый арест оружия на Среднем Урале. Среди арестованного оказались ружья, карабины, винтовки и пистолеты.
Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, новая принудительная мера направлена на особого рода должников — коллекционеров и охотников. Существует соглашение, по которому судебные
Так, у уральского должника, который является заядлым охотником, было арестовано российское гладкоствольное ружье ИЖ-81, одноствольное ружье
Как отметили в ведомстве, совсем недавно у этого же должника арестовали автомобиль марки Toyota Highlander за задолженность, достигающую 8,5 млн руб. — именно таков материальный ущерб, причиненный им Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. На этот раз действиям судебного