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11:33 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках на перекрестке столкнулись два автомобиля

31 марта в 09:12 в МЧС поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на пересечении улиц Карла Маркса и Уральских Танкистов. По словам очевидцев, жертв нет.

Столкнулись автомобили Toyota Camry и отечественная «семерка». На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, пострадал водитель ВАЗа. Он был госпитализирован медиками скорой помощи. Водитель иномарки не пострадал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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