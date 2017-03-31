В Башкирии 15-летний школьник похитил из киоска детской поликлиники сладости и деньги

Когда продавец пришла на работу, то сразу заметила приоткрытое окошко ларька и поврежденный замок. Внутри общий порядок вещей был также изменен: с витрины пропал товар. Работница проинформировала о случившемся владельца торговой точки и вызвала полицию.

По результатам ревизии выяснилось, что неизвестный похитил шоколад, жевательные резинки, леденцы на сумму около пяти тысяч рублей. Обнаружилась и пропажа денежных средств.

Стражи порядка разыскали вора-сладкоежку. Преступление совершил 15-летний местный житель. Он пришел в поликлинику после ее закрытия, перелез через приоткрытое окно в гардеробную, а в ларек проник через окошко. Поликлинику он покинул через окно туалета. Похититель принес все сладости домой и в течение нескольких дней тайком от матери съел их.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Он будет находиться под подпиской о невыезде, рассказали в следственном ведомстве.