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11:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 15-летний школьник похитил из киоска детской поликлиники сладости и деньги

УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане 15-летний школьник похитил из киоска детской поликлиники сладости на пять тысяч рублей и наличные деньги — 600 рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщила сотрудник Отдела МВД России по городу Октябрьскому Алина Юсупова.

Когда продавец пришла на работу, то сразу заметила приоткрытое окошко ларька и поврежденный замок. Внутри общий порядок вещей был также изменен: с витрины пропал товар. Работница проинформировала о случившемся владельца торговой точки и вызвала полицию.

По результатам ревизии выяснилось, что неизвестный похитил шоколад, жевательные резинки, леденцы на сумму около пяти тысяч рублей. Обнаружилась и пропажа денежных средств.

Стражи порядка разыскали вора-сладкоежку. Преступление совершил 15-летний местный житель. Он пришел в поликлинику после ее закрытия, перелез через приоткрытое окно в гардеробную, а в ларек проник через окошко. Поликлинику он покинул через окно туалета. Похититель принес все сладости домой и в течение нескольких дней тайком от матери съел их.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Он будет находиться под подпиской о невыезде, рассказали в следственном ведомстве.

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