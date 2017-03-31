Главу стройкомпании освободили из-под домашнего ареста по делу Татфондбанка

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина. Советским райсудом Казани 3 марта он был заключен под стражу до 16 апреля. Этот же суд 18 марта избрал в отношении Мочалова меру пресечения в виде домашнего ареста также до 16 апреля.

По предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк». В деле, в частности, фигурируют ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар Девелопмент».

«Верховный суд Татарстана отменил решение суда первой инстанции, избравшего в отношении Мочалова меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал собеседник агентства.

Как отмечал ранее адвоката задержанного, Мочалов уже был допрошен по делу в качестве свидетеля по первому же требованию следствия, никуда не скрывался, ответил на все вопросы, все документы по делу уже изъяты, таким образом, у него нет намерений и возможности каким-либо образом препятствовать следствию. Также, по словам адвоката, у Мочалова на иждивении двое малолетних детей — шести и полутора лет. Защита ходатайствовала об избрании в отношении Мочалова меры пресечения, позволяющей вести профессиональную деятельность, — подписке о невыезде или залоге (готовы внести залог до 1 миллиона рублей).

Сам Мочалов ранее заявлял, что преступления он не совершал и идет на контакт со следствием.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.

«Сувар Девелопмент» — один из лидеров строительного рынка Татарстана. Компания реализует более 30 проектов в девяти городах России. В портфеле компании — 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости. «Сувар Девелопмент» имеет аккредитацию ведущих российских и республиканских банков. Более 40% от общего числа проданных квартир на сегодняшний день реализованы через ипотечные кредиты.