В Акмолинской области супруги насмерть замерзли в степи
Трагедия произошла на закрытой трассе.
Трагедия произошла на закрытой трассе.
В Акмолинской области супружеская пара скончалась от переохлаждения на закрытой трассе, пишет ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Трагедия произошла в ночь на 31 марта.
«В дежурную часть Атбасарского РОВД поступило телефонное сообщение от
По ее словам, назначена экспертиза. Предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма.
30 марта в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) было введено ограничение движения автотранспорта на автодорогах в Акмолинской области.