В Акмолинской области супруги насмерть замерзли в степи

В Акмолинской области супружеская пара скончалась от переохлаждения на закрытой трассе, пишет ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Трагедия произошла в ночь на 31 марта.

«В дежурную часть Атбасарского РОВД поступило телефонное сообщение от радио-телефониста о том, что на автодороге Атбасар — Шуйское, около села Пригородное, в автомашине Audi 80 обнаружены два трупа — мужчины 1966 года рождения и женщины 1968 года рождения. Трупы были направлены в морг», — рассказали ы полиции.

По ее словам, назначена экспертиза. Предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма.

30 марта в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) было введено ограничение движения автотранспорта на автодорогах в Акмолинской области.