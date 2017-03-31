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11:29 (мск), источник: ТАСС

Пожар в Махачкале на площади 1,2 тыс. кв. м локализован

МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС локализовали пожар на рынке в Махачкале, сообщил ТАСС представитель пресс-службы главка МЧС по Дагестану.

«В 11:30 мск пожар был локализован», — сказал собеседник агентства.

Рынок, расположенный на улице Ирчи Казака в Махачкале, загорелся в пятницу утром, площадь пожара достигла 1,2 тыс. кв. м., жертв и пострадавших нет.

В МЧС добавили, что в тушении пожара используется вертолет. «В рамках межведомственного взаимодействия МЧС для тушения пожара привлекло вертолет Росгвардии», — уточнил представитель регионального МЧС.

На рынке в пятницу был санитарный день, поэтому продавцов и посетителей почти не было. Пожар на этом рынке уже происходил 6 марта, тогда один торговый контейнер сгорел полностью, еще три — частично, жертв и пострадавших не было.

Комментарии
6
Carisa Scoresby
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Сергей Донцов
наверно козла не выключил кто то.
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***SKARLETT***
горит... пожарников что ли нет там? пусть тушат!
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