Пожар в Махачкале на площади 1,2 тыс. кв. м локализован
МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС локализовали пожар на рынке в Махачкале, сообщил ТАСС представитель
МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС локализовали пожар на рынке в Махачкале, сообщил ТАСС представитель
«В 11:30 мск пожар был локализован», — сказал собеседник агентства.
Рынок, расположенный на улице Ирчи Казака в Махачкале, загорелся в пятницу утром, площадь пожара достигла 1,2 тыс. кв. м., жертв и пострадавших нет.
В МЧС добавили, что в тушении пожара используется вертолет. «В рамках межведомственного взаимодействия МЧС для тушения пожара привлекло вертолет Росгвардии», — уточнил представитель регионального МЧС.
На рынке в пятницу был санитарный день, поэтому продавцов и посетителей почти не было. Пожар на этом рынке уже происходил 6 марта, тогда один торговый контейнер сгорел полностью, еще три — частично, жертв и пострадавших не было.
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