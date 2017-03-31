Пожар в Махачкале на площади 1,2 тыс. кв. м локализован

Рынок, расположенный на улице Ирчи Казака в Махачкале, загорелся в пятницу утром, площадь пожара достигла 1,2 тыс. кв. м., жертв и пострадавших нет.

На рынке в пятницу был санитарный день, поэтому продавцов и посетителей почти не было. Пожар на этом рынке уже происходил 6 марта, тогда один торговый контейнер сгорел полностью, еще три — частично, жертв и пострадавших не было.