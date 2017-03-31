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11:46 (мск), источник: Newslab.ru

В Николаевке возле новостроек сгорел частный дом

Прибывшие на место огнеборцы узнали от соседей, что дом стоит заброшенным, в нем никто не проживает.

Источник: РИА "Новости"

На ул. Чкалова в Красноярске сгорел заброшенный частный дом, сообщили 31 марта очевидцы происшествия.

Пожар начался около 13 часов на ул. Чкалова, в месте ее пересечения с ул. Волочаевской, — жильцы соседнего высотного дома заметили дым и вызвали пожарных. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили, что прибывшие на место огнеборцы узнали от соседей, что дом стоит заброшенным, в нем никто не проживает. При этом он уже был полностью охвачен огнем, поэтому проверить, есть ли в нем кто-то, не было возможности.

Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы остановить распространение огня на площади в 30 кв. метров. Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют причины пожара.

Местные жители жалуются, что в этом районе участились пожары — по ул. Волочаевская пройдет дорога, связывающая ул. Копылова и 4 мост через Енисей. Причем многие происшествия приходятся на период с 23:00 до 1:00.

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