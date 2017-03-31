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17:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В Альметьевске на парковке сгорел «Порше Кайен»

(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). Ночью 31 марта в Альметьевске на парковке у многоэтажного дома сгорел автомобиль «Порше Кайен», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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фотографий
6
фотографий

В 2.11 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома по улице Тельмана горит автомобиль «Порше Кайен».

На место выехали пожарные ПСЧ № 9. К моменту их прибытия огонь уже успел полностью охватить иномарку. Пострадавших не было, угроза распространения огня на соседние автомобили отсутствовала. В 2.22 пожар был потушен.

В результате случившегося автомобиль сгорел полностью. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

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