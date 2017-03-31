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11:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ford сбил на пешеходном переходе 24-летнего воронежца

Парня доставили в больницу.

Водитель автомобиля Ford Focus сбил 24-летнего молодого человека у дома № 91 по Московскому проспекту в 18:00 четверга, 30 марта. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. Парня с телесными повреждениями доставили в городскую больницу № 2, уточнили в городском батальоне ДПС.

По данным автоинспекции, за рулем иномарки находился 34-летний мужчина. Пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Полицейские устанавливают, горел ли разрешающий сигнал светофора, и устанавливают все обстоятельства ДТП.

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