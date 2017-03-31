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11:53 (мск), источник: РИА Новости

После смертельного ДТП возле аэропорта Домодедово возбудили уголовное дело

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП возле аэропорта Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

На территории аэропорта Домодедово утром в четверг произошел наезд пожарной автоцистерны на пешеходов, 62-летняя женщина погибла, 6 человек были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

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«По факту ДТП Следственным управлением УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сказал собеседник агентства.

В четверг на 45-м километре автодороги Москва — аэропорт Домодедово автомобиль пожарной службы аэропорта совершил наезд на граждан, переходивших проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

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