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11:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Норильске женщину подозревают в мошенничестве при переселении

В документах на выплаты она не указала, что у неё в собственности есть квартира.

Норильские полицейские совместно с представителями Федеральной службы безопасности выявили факт мошенничества с выплатами по программе переселения на сумму более 3 миллионов рублей.

Как было установлено, 60-летняя норильчанка подала документы на получение социальной выплаты в рамках программы переселения граждан из районов Крайнего севера в районы с более благоприятным климатом. Однако в документах не указала женщина не указала, что у нее в собственности уже имеется квартира, и на основании ложных сведений получила социальную выплату на сумму более 3 миллиона 92 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Кстати, в министерстве строительства Красноярского края прорабатывают вопрос, чтобы вместо сертификатов переселенцам давать жильё в Красноярском крае. 50% кандидатов на переселение готовы менять бумаги на конкретные квартиры, при этом 30% хотят жить в Минусинске, остальные 70% — в Красноярске.

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