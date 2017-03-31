13 случаев отравлений курительными смесями зарегистрировано в Ростовской области

Случаи отравлений зарегистрированы в Ростове-на-Дону, Волгодонском, Азовском, Кагальницком районах. Такие данные опубликовало управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

Всего же в Ростовской области в 2016 году зарегистрировано 2969 случаев острых отравлений химической этиологии, что на 482 случая меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Из общего количества отравившихся 71,4% — взрослые, 23,5% — дети, 5,1% — подростки.

В 2016 году 173 случая острых отравлений химической этиологии закончились летальным исходом.

В структуре острых отравлений химической этиологии первое место занимали отравления лекарственными препаратами — 44,9%; второе- отравления спиртосодержащей продукцией — 29,2%; третье — отравления др. мониторируемыми видами — 19,3%; четвертое — отравления пищевыми продуктами — 4,4%; пятое — отравления наркотическими веществами — 2,6%. 53,9% острых отравлений химической этиологии связаны со случайным приемом, 25,0% — преднамеренный прием, 21,1% — неопределенные обстоятельства.