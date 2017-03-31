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12:47 (мск), источник: Actualitati.md

Очередное отравление в детских садах Кишинева: пострадали 13 детей

Халатность в отношении своих рабочих обязанностей привела к плачевному результату: в столичном детском саду отравились 13 малышей. Администрация детского сада от комментариев воздержалась и не объясняет главной причины страшного события.

Источник: Actualitati.md

В детском саду № 116 одну из групп закроют на неделю, а всему виной признаки отравления, которые обнаружили у 13 детей. Печальный инцидент зарегистрирован с 27 по 29 марта.

У четверых детей была температура от 37 до 38 градусов, а у шестерых признаки сильного пищевого отравления, которые сопровождались рвотой, так же еще 3 ребенка были госпитализированы, с плохим самочувствием — рассказала пресс-секретарь Муниципального центра общественного здоровья Даниела Туртуряну.

Что послужило главной причиной отравления, станет известно через 7 дней, сейчас взяты анализы и проводится расследование.

Ранее в Молдове разразился скандал: стало известно, что в большинство детсадов и школ страны регулярно поставляли некачественные и откровенно протухшие продукты, поэтому очень много детей получили отравления.

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