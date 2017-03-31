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12:20 (мск), источник: ТАСС

Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя

Генпрокуратура Украины квалифицировала подрыв автомобиля, где находился сотрудник спецслужбы, как теракт.

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш убит в результате взрыва, который произошел в пятницу в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных», — приводит пресс-служба ведомства его слова. Взрыв произошел в автомобиле, в котором находился сотрудник спецслужбы. О других пострадавших не сообщается.

Следственно-оперативная группа сотрудников СБУ, прокуратуры и полиции сейчас находится на месте происшествия. Они выясняют обстоятельства преступления и допрашивают свидетелей. Также работают саперы, которые устанавливают тип использованного взрывного устройства.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила в связи с подрывом автомобиля уголовное дело по статье "Теракт"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 258 Уголовного кодекса Украины (“Теракт”)», — говорится в сообщении.

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