Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш убит в результате взрыва, который произошел в пятницу в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных», — приводит пресс-служба ведомства его слова. Взрыв произошел в автомобиле, в котором находился сотрудник спецслужбы. О других пострадавших не сообщается.