Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Генпрокуратура Украины квалифицировала подрыв автомобиля, где находился сотрудник спецслужбы, как теракт.
Генпрокуратура Украины квалифицировала подрыв автомобиля, где находился сотрудник спецслужбы, как теракт.
КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш убит в результате взрыва, который произошел в пятницу в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак.
«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных», — приводит
Об этом сообщила
«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 258 Уголовного кодекса Украины (“Теракт”)», — говорится в сообщении.