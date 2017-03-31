Пермячка впала в кому после операции в частной клинике

В пермскую частную клинику 25 марта пришла 61-летняя женщина для операции по омоложению лица. Сама процедура началась в 14−15 часа и уже после 16-ти часов пермячка должна была отойти от наркоза.

По словам дочери потерпевшей Людмила Ознобишиной, ее мать так и не вышла из клиники в назначенное время. Муж женщины, который должен был ее забрать, начал беспокоиться и звонить в учреждение. Там ему сказали, что имеются проблемы с давлением, врачи ее наблюдают. После операции прошло 1,5 часа.

Время — 23:00, а женщина так и не отошла от наркоза. Однако специалисты клиники не волновались и считали, что ситуация не критичная.

— Позвонила, потребовала вызвать профессиональную бригаду скорой помощи и перевезти срочно в МСЧ № 4. Директор очень расслабленно и отстраненно сказала, что по ее информации 15-ти минутной давности, все до сих пор по-прежнему. Мама в себя не пришла, но «врачи наблюдают». В жесткой форме я потребовала вызвать скорую помощь. Сестра приехала в клинику. Мама находилась в спящем состоянии, периодически были судороги. Врачей-специалистов рядом не было, периодически приходили, успокаивали. Было ощущение какой-то профессиональной несостоятельности и бездействия (по словам сестры), — написала Людмила Ознобишина.

Когда женщину все-таки привезли в больницу, врачи поставили предварительные диагнозы: отек головного мозга, нарушение кровообращения, ишемическая атака. Пермячка пришла в себя только 26 марта в районе 10:30. Первое время у нее не были восстановлены память и цветовосприятие, также была нарушена мелкая моторика.

На днях родственники потерпевшей встретились с руководством клиники.

— Ситуация всегда была под контролем, — позиция клиники. — Мы все делали правильно, а виноваты все: мама (ей же 61 год!), бригада скорой помощи (громко говорили, это могло спровоцировать потерю сознания), врачи ГКБ 4 (не смотрят за пациенткой), родственники (поздно оформили доверенность на получение документов, занимались непонятно чем), — изложила мнение клиники дочь потерпевшей.

Людмила Ознобишина написала, что руководство клиники просило родственников и саму клиентку не поднимать шумиху вокруг этой ситуации. Однако семья женщины намерена отстаивать свою правоту.