Драка в станице Казанской закончилась стрельбой. Есть погибшие

Около 23:00 в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края произошло ДТП. Участники происшествия стали выяснять, кто прав, кулаками. Один из парней достал ружье, рассказал ГТРК «Кубань» источник в оперативных службах.

В результате огнестрельные ранения получили пять человек. Один скончался на месте, четверых госпитализировали.

Сейчас на месте работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего выясняются.