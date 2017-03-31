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12:08 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Драка в станице Казанской закончилась стрельбой. Есть погибшие

В Кавказском районе Краснодарского края вечером 30 марта из-за ДТП началась массовая потасовка.

Около 23:00 в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края произошло ДТП. Участники происшествия стали выяснять, кто прав, кулаками. Один из парней достал ружье, рассказал ГТРК «Кубань» источник в оперативных службах.

В результате огнестрельные ранения получили пять человек. Один скончался на месте, четверых госпитализировали.

Сейчас на месте работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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