Мошенницу из Сочи задержали после шести лет розыска

На аферистку полицией Сочи было заведено уголовное дело, а сама она объявлена в федеральный розыск.

Мошенницу искали по всей России. В итоге нашли на ставропольском курорте, в Ессентуках. Подозреваемая была задержана оперативниками и доставлена в городской отдел внутренних дел.

Сейчас гражданка передана инициатору розыска. Производство по уголовному делу возобновлено, сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Ставропольскому краю.