Мошенницу из Сочи задержали после шести лет розыска
В сентябре 2011 года в Центральном районе Сочи женщина пообещала помочь оформить документы на строительство гаража, взяла за услуги 600 тысяч рублей и скрылась.
В сентябре 2011 года в Центральном районе Сочи женщина пообещала помочь оформить документы на строительство гаража, взяла за услуги 600 тысяч рублей и скрылась.
На аферистку полицией Сочи было заведено уголовное дело, а сама она объявлена в федеральный розыск.
Мошенницу искали по всей России. В итоге нашли на ставропольском курорте, в Ессентуках. Подозреваемая была задержана оперативниками и доставлена в городской отдел внутренних дел.
Сейчас гражданка передана инициатору розыска. Производство по уголовному делу возобновлено, сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Ставропольскому краю.