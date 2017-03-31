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17:14 (мск), источник: Вести Сочи

Мошенницу из Сочи задержали после шести лет розыска

В сентябре 2011 года в Центральном районе Сочи женщина пообещала помочь оформить документы на строительство гаража, взяла за услуги 600 тысяч рублей и скрылась.

На аферистку полицией Сочи было заведено уголовное дело, а сама она объявлена в федеральный розыск.

Мошенницу искали по всей России. В итоге нашли на ставропольском курорте, в Ессентуках. Подозреваемая была задержана оперативниками и доставлена в городской отдел внутренних дел.

Сейчас гражданка передана инициатору розыска. Производство по уголовному делу возобновлено, сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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