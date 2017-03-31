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12:55 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция задержала «черных копателей» под Светлым и Зеленоградском

В четверг в Калининградской области задержали две бригады «черных копателей». Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления МВД, они вели нелегальную добычу янтаря в Светловском и Зеленоградском городских округах.

Так, в Светловском городском округе в окрестностях посёлка Черепаново оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при поддержке наряда ППС с поличным задержали троих нелегальных старателей. У нарушителей изъяли три мотопомпы, пожарные рукава и полтора килограмма незаконно добытого янтаря-сырца.

Ещё одну группу копателей полицейские остановили неподалёку от посёлка Надеждино в Зеленоградском городском округе. Двое жителей региона пытались добраться до янтароносных слоёв почвы при помощи двух мотопомп. Всё оборудование, использовавшееся в незаконном промысле, изъято.

Все нарушители доставлены в территориальные отделы полиции, где на каждого составлен административный протокол по статье 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Самовольная добыча янтаря». За подобное нарушение законодательства для граждан предусмотрены штрафы от трёх до пяти тысяч рублей.

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