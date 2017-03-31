Два гражданина Молдовы погибли в ДТП в Украине
КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Два гражданина Молдовы погибли в ДТП на Украине в пятницу утром.
КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Два гражданина Молдовы погибли в ДТП на Украине в пятницу утром.
Как сообщают украинские СМИ, трагедия произошла около 06.30 по местному времени на трассе Львов — Бибрка — Ивано-Франковск: близ села Пятничаны Жидачевского района столкнулись рейсовый автобус
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу. От удара автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок.
Погибшие граждане Молдовы — 26-летний водитель легкового автомобиля и его 39-летний пассажир.
Травмы различной тяжести получили 12 человек. Им была оказана помощь на месте. Всего же в автобусе находилось 42 человека. Детей в автобусе не было.
Пассажиры, которым не потребовалась помощь врачей, продолжили движение на другом автобусе.