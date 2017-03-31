Банду налетчиков на торговые павильоны задержали в Иркутске

Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали двоих жителей областного центра, подозреваемых в совершении четырех разбойных нападений с применением ножа на продуктовые киоски в разных частях Иркутска. Возбуждено уголовное дело. Теперь каждому из них может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Первое преступление злоумышленники совершили в начале февраля. По предварительным сведениям, двое сообщников вошли в продуктовый павильон, расположенный в Октябрьском районе, и, угрожая ножом женщине-продавцу, похитили денежные средства из кассы.

«Три следующих разбойных нападения были совершены по аналогичной схеме в Свердловском и Куйбышевском районах Иркутска. По почерку действий злоумышленников сыщики предположили, что ко всем преступлениям причастны одни и те же граждане. Это подтвердили и кадры изъятых оперативниками записей камер видеонаблюдения. На них отчетливо видно, как во всех эпизодах в торговые павильоны заходят двое мужчин, лица которых скрывают медицинские маски», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе неотложных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что нападавшие передвигались на автомобиле Subaru Legacy белого цвета. Ориентировку на подозреваемых и их автомобиль получили все патрульные экипажи полиции.

Правоохранителями утром в среду, 29 марта удалось задержать одного из участников группы. Через несколько часов в отдел полиции были доставлены и его подельники. Ими оказались иркутяне в возрасте 26, 33 и 39 лет, один из которых ранее судим за разбои, убийство, сбыт наркотических веществ и мошенничество.

Следственными органами отдела полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц). Задержанные арестованы. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.