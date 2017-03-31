Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
10Последствия циклона «Дебби»
11:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Банду налетчиков на торговые павильоны задержали в Иркутске

Злоумышленников привлекут к уголовной ответственности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали двоих жителей областного центра, подозреваемых в совершении четырех разбойных нападений с применением ножа на продуктовые киоски в разных частях Иркутска. Возбуждено уголовное дело. Теперь каждому из них может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Первое преступление злоумышленники совершили в начале февраля. По предварительным сведениям, двое сообщников вошли в продуктовый павильон, расположенный в Октябрьском районе, и, угрожая ножом женщине-продавцу, похитили денежные средства из кассы.

«Три следующих разбойных нападения были совершены по аналогичной схеме в Свердловском и Куйбышевском районах Иркутска. По почерку действий злоумышленников сыщики предположили, что ко всем преступлениям причастны одни и те же граждане. Это подтвердили и кадры изъятых оперативниками записей камер видеонаблюдения. На них отчетливо видно, как во всех эпизодах в торговые павильоны заходят двое мужчин, лица которых скрывают медицинские маски», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе неотложных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что нападавшие передвигались на автомобиле Subaru Legacy белого цвета. Ориентировку на подозреваемых и их автомобиль получили все патрульные экипажи полиции.

Правоохранителями утром в среду, 29 марта удалось задержать одного из участников группы. Через несколько часов в отдел полиции были доставлены и его подельники. Ими оказались иркутяне в возрасте 26, 33 и 39 лет, один из которых ранее судим за разбои, убийство, сбыт наркотических веществ и мошенничество.

Следственными органами отдела полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц). Задержанные арестованы. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рынок "Знаменский" в Иркутске самовольно захватил часть земель при недосмотре властей
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Тиллерсон: главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Двукратный чемпион ОИ Плющенко объявил о завершении карьеры
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Илона Маска пригласили на ПМЭФ
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь